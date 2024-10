Calciomercato Milan, Calabria ha rifiutato QUELLA destinazione! Nuovo TENTATIVO a gennaio? La SITUAZIONE

Calciomercato Milan, Calabria ha rifiutato il trasferimento al Galatasaray: nuovo tentativo a gennaio? Tutti i dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti da Matteo Moretto sulla situazione di Calabria nel calciomercato Milan:

PAROLE – «A oggi la Turkish League e il Galatasaray non figurano tra le opzioni preferite di Calabria. Sicuramente il giocatore cercherà soluzioni alternative per capire il suo futuro perché le trattative per il prolungamento del contratto con il Milan sono in fase di stallo. Il Galatasaray ha già fatto un tentativo concreto per Calabria in estate, precisamente ad agosto. Il giocatore però non era troppo convinto della destinazione e mi è stato detto che la situazione non è cambiata».