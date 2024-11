Calciomercato Milan, il Galatasaray piomba su Calabria: la richiesta dei rossoneri

Calciomercato Milan, il Galatasaray ha chiesto informazioni per il capitano Calabria: ecco qual è la richiesta dei rossoneri per cedere il giocatore

È ancora formalmente il capitano, ma nelle gerarchie è sceso e ultimamente spesso si ritrova in panchina. Per Davide Calabria non è il momento più felice della carriera: contro lo Slovan Bratislava è tornato titolare dopo oltre due mesi – complice anche un infortunio.

E ora per lui si aprono i discorsi sul futuro. Per il Milan non è intoccabile e con la giusta offerta può partire. Secondo il portale turco HaberTurk, sulle tracce di Calabria si è messo il Galatasaray. I rossoneri chiedono almeno 3-4 milioni per cederlo.