Calciomercato Milan, si consuma l’addio a parametro zero? Nessun segnale, clamoroso scenario

Calciomercato Milan, si consuma l’addio a parametro zero? Calabria e il rinnovo: tutto tace. La situazione aggiornata

Come riferito da Pietro Mazzara, piovono smentite nel calciomercato Milan sulla richiesta di Davide Calabria di rinnovare il contratto a 4 milioni di euro netti, bonus inclusi, in vista della scadenza fissata per giugno del 2025. Ad oggi lo scenario più probabile è l’addio a parametro zero.

PAROLE – «Calabria non ha mai chiesto 4 milioni di stipendio, vorrebbe discutere il rinnovo sulla base dell’attuale contratto. Ma da Casa Milan tutto tace».