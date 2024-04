Calciomercato Milan, delineati budget e priorità estive: arriveranno loro 4 a Milano

Calciomercato Milan, delineati budget e priorità estive: arriveranno questi 4 giocatori a Milanello. Tutti i dettagli

Il calciomercato Milan ha ben chiare le priorità della prossima estate tanto da aver già stabilito il budget di partenza.

Il club rossonero ha già messo in conto di investire in estate per la punta ed è verosimile immaginare che, al netto delle cessioni, possa chiudere l’estate con una quarantina di milioni spesi. Servono anche un terzino, un difensore centrale e un centrocampista difensivo oltre al centravanti.