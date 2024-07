Calciomercato Milan: si aggiunge una pretendente per Brescianini. Ha chiesto informazioni per il centrocampista

Calciomercato Milan: nuova pretendente per Marco Brescianini. Ha chiesto informazioni per il centrocampista

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, il Napoli si è iscritto alla corsa per Marco Brescianini, centrocampista reduce da un’ottima stagione in Serie A col Frosinone e per il quale il calciomercato Milan ha una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Nella giornata di oggi, gli azzurri hanno avanzato anche una richiesta di informazioni per il calciatore, anche se comunque resta avanti l’Atalanta.