Calciomercato Milan, sentite Braida: «Servirebbe anche un attaccante. I rossoneri hanno un obbligo»

Calciomercato Milan, Ariedo Braida a La Gazzetta dello Sport ha commentato così le possibili mosse dei rossoneri

L’ex direttore sportivo del Milan, Ariedo Braida, ora dirigente sportivo del Ravenna a 78 anni, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche del calciomercato rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «È più un problema di sistema, che di singoli. Certo un difensore sarebbe utile così come un attaccante. Ma si deve lavorare sulla testa, prima di tutto. La squadra è indietro in classifica e ha l’obbligo di provare ad andare in Champions»