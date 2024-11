Calciomercato Milan, Ibrahimovic rinuncia al grande ritorno? Porte chiuse e posizione inflessibile

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere costretto a rinunciare all’idea del ritorno di Brahim Diaz: muro del Real Madrid

La suggestione ritorno di Brahim Diaz nel prossimo calciomercato Milan, quello di gennaio, potrebbe essere tramontata sul nascere.

Per il Real Madrid Brahim è un calciatore molto importante. Per lui non è contemplato alcun movimento di mercato. Lo riferisce Matteo Moretto. Il Diavolo avrebbe volentieri aperto ad un nuovo prestito del ragazzo dopo quello di 3 anni (2020-2023) coronato dalla vittoria dello scudetto.