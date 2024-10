Calciomercato Milan, Braglia stronca Leao: consiglia inaspettato ai rossoneri in vista di gennaio

Calciomercato Milan, Simone Braglia, ex portiere, ha consigliato i rossoneri: senza una svolta Leao da cedere a gennaio

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così del calciomercato Milan con riferimento a Leao:

PAROLE – «Per caratteristiche tecniche e contributo ha influito più Theo che Leao, è ora che Leao faccia vedere qualcosa visto in Nazionale, ma anche lì non è così continuo. E’ un anno e mezzo che lo aspettiamo ed esce solo ogni tanto. Se a gennaio arriva l’offerta lo do via, neanche arrivo a giugno. Theo Hernandez invece lo tengo. Fofana? A me piace tantissimo, ma non come prestazioni ma come leadership. E’ una copia di Gattuso, per certi versi, come leadership e non come caratteristiche tecniche».