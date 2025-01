Calciomercato Milan, Bianchin spiega: «Non ci sono alternative a Santiago Gimenez. Ecco perchè»

Condividi via email

Calciomercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo di Santiago Gimenez in rossonero: le dichiarazioni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il calciomercato Milan non ha alternative di rilievo al possibile arrivo di Santiago Gimenez nell’attuale sessione di gennaio:

PAROLE – «Il Milan cerca un titolare: o Gimenez o niente. Santiago è bravo a smarcarsi, sa segnare di testa, aiuta la squadra. Per caratteristiche, è l’opposto di Morata e insieme sembrano perfetti. Da capire se può ripetersi fuori dall’Olanda».