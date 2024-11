Calciomercato Milan, intrigo Bertola! La big della Serie A tenta lo sgarbo al Diavolo

Calciomercato Milan, che intrigo intorno al nome di Bertola: sul centrale dello Spezia è forte anche l’interesse della Juve

Ci sono aggiornamenti significativi per quanto riguarda il futuro di Bertola, centrale di proprietà dello Spezia che si sta mettendo in mostra con il club ligure in questa stagione in Serie B e che è stato seguito molto da vicino anche dal calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport starebbero crescendo gli estimatori dalle parti della Continassa, lì dove il mercato Juve è chiamato a battere qualche colpo nella sessione di gennaio.