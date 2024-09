Calciomercato Milan, Berardi NON è solo un'idea: le CONDIZIONI sono queste e se dovesse ARRIVARE...

Come riporta Pianetamilan.it, il Milan pensa già ai possibili rinforzi del mercato di gennaio: Domenico Berardi non è solo un’idea

Le ultime notizie sul calciomercato Milan, che comincia a ragionare sui possibili movimenti da fare a gennaio. Dopo la vittoria del derby, Fonseca sembra aver trovato la quadra giusta da dare ai rossoneri. Come riporta Pianetamilan.it, potrebbe esser messo sul mercato Chukwueze, visto lo scarso utilizzo delle ultime giornate e il modulo che non lo valorizza a sufficienza.

Pulisic, ‘on fire’ in questo avvio di stagione, non sembra intenzionato a cedergli il posto. Dunque, il Milan potrebbe puntare su Domenico Berardi per sostituire un’eventuale partenza del nigeriano. L’esterno italiano, fermo da mesi per la rottura della tibia, accetterebbe la proposta anche senza un posto da titolare fisso.