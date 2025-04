Calciomercato Milan, Furlani passa all’incasso! Riscatto certo, cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a passare all’incasso per quanto riguarda Ismael Bennacer: Marsiglia pronto al riscatto

Come riportato da calciomercato.com, per il calciomercato Milan arrivano ottime notizie sul fronte Ismael Bennacer.

PAROLE – «Il Milan considera concluso il ciclo di Bennacer e non ha gradito le pressioni fatte dal giocatore per andare via nell’ultimo giorno di calciomercato a gennaio. Il Marsiglia ha già pagato 1 milione per il prestito e ora il Milan conta di incassare anche i 12 milioni del riscatto. Un contatto tra Mehdi Benatia e Geoffrey Moncada è già andato a Milano una decina di giorni fa, c’è grande sintonia tra le parti».