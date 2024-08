Calciomercato Milan, se parte Bennacer arriva LUI! Il nome scala le gerarchie: NON è Koné ULTIME

Calciomercato Milan, se parte Bennacer arriva LUI! Il nome scala le gerarchie: NON è Koné. Le ULTIME sui rossoneri

Il giornalista Biasin ha analizzato la situazione legata al calciomercato Milan. Nel caso in cui dovesse essere ceduto Bennacer, il giocatore in pole per i rossoneri è Rabiot.

PAROLE – «Dovesse partire Bennacer, i rossoneri andrebbero su – udite udite – Adrien Rabiot, attualmente svincolato. L’alternativa è Manu Kone del Borussia Mönchengladbach, centrocampista classe 2001 già d’accordo con il club rossonero».