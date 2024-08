Calciomercato Milan: quali sono i prossimi COLPI dei rossoneri? ANNUNCIO di Ibrahimovic, ha promesso questa COSA. Le parole del senior advisor di RedBird

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del calciomercato Milan durante la conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Vediamo, con pazienza. Stiamo lavorando, seguendo il plan. Se ti dico tutto non sarà una sorpresa, così non ci si diverte. Siamo al quarto giorno, con ambizione che abbiamo puntiamo in alto e vogliamo arrivare. Stiamo lavorando tanto. Ma siamo tutti carichi».

