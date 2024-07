Calciomercato Milan, l’INDIZIO di Ibrahimovic su Theo Hernandez non LASCIA DUBBI! C’entra Jimenez, cosa ha detto lo svedese

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato la permanenza di Theo Hernandez e il suo vice: sarà Alex Jimenez

Nel corso della conferenza stampa odierna a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha fornito un aggiornamento chiaro di calciomercato Milan relativo al futuro di Theo Hernandez e al suo vice nella prossima stagione. Le dichiarazioni:

JIMENEZ – «Il vice di Theo sarà Jimenez, e quando non giocherà in prima squadra lo farà con il Milan Futuro. Prendere il posto di Theo non sarà facile, tutto è basato su dare minuti a questi ragazzi».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC