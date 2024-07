Calciomercato Milan, Morata non TENTENNA: piano stabilito, all'Atletico dirà che...ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, Alvaro Morata non cambia idea: domani comunicazione all’Atletico della voglia di sbarcare in rossonero

Come riferito da Antonio Vitiello sul proprio profilo di X, le prossime ore saranno decisive nel calciomercato Milan per quanto riguarda la trattativa per Alvaro Morata. Pianificate le prossime mosse prima dello sbarco in rossonero:

PAROLE – «Oggi Morata sarà a Madrid per celebrare la vittoria dell’Europeo insieme alla squadra, poi nelle prossime ore avrà un colloquio con l’Atletico dove verrà comunicata la volontà di andare al Milan».