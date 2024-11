Calciomercato Milan, l’agente conferma tutto: «Forte interesse dei rossoneri! Il prezzo…». Le ultimissime sui rossoneri

Il procuratore Ancillotti, colui che cura gli interessi di Fazzini dell’Empoli, ha confermato a La Nazione l’interessamento del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN – «Se non a gennaio penso che alla prossima seduta estiva di mercato partiranno sicuramente. Su Fazzini c’è forte l’interesse del Milan, mentre il centrale albanese è un pallino del diesse Manna del Napoli. Quello che posso dire è che per Fazzini è stato fissato un prezzo non inferiore ai 13/14 milioni di euro».