Calciomercato Milan, le prossime settimane saranno le ultime per Ciprian Tatarusanu a Milanello: pianificato l’addio a zero

In casa Milan saranno le ultime settimane per Ciprian Tatarusanu.

Come riferito da calciomercato.com infatti, il portiere lascerà il club rossonero a parametro zero il prossimo 30 giugno a parametro zero.