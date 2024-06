Conceicao Milan, ACCORDO vicino con il Marsiglia: ecco cosa manca per la chiusura della trattativa. I dettagli sul futuro del tecnico portoghese

Secondo quanto riportato da L’Equipe, continua il lento ma costante avvicinamento di Sergio Conceicao, nome accostato anche al Milan, verso la panchina del Marsiglia.

Infatti, dopo lo stop della scorsa settimana, sono ripartite le trattative con il club francese con buone probabilità di giungere ad un accordo in breve tempo. Al momento, l’unico nodo da sciogliere riguarda la composizione dello staff tecnico richiesto dal tecnico portoghese. Inoltre, avrebbe assicurato alla dirigenza del Marsiglia di non avere trattative in corso con altre società.