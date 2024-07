Calciomercato Milan: accordo Napoli-Torino per Buongiorno. Resta un ultimo dettaglio da limare per chiudere l’affare per il difensore

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Napoli e Torino hanno raggiunto un’intesa economica sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus per il trasferimento di Alessandro Buongiorno alla corte di Antonio Conte.

I due club, ora, sono al lavoro per trovare l’accordo definitivo con il calciatore, obiettivo del calciomercato Milan. In queste ore il direttore sportivo Giovanni Manna è a colloquio con l’agente del difensore per raggiungere un accordo sul contratto e sui diritti d’immagine. È in programma un incontro nella giornata di giovedì, a cui prenderà parte anche il presidente Aurelio De Laurentiis.