Calciomercato Milan, Fonseca GONGOLA! Gliel’ha ASSICURATO Ibrahimovic, colpo SENSAZIONALE

Calciomercato Milan, Paulo Fonseca gongola: oggi avrà Abraham, glielo ha assicurato Ibrahimovic. I termini dell’operazione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan la giornata di oggi sarà praticamente decisiva per chiudere con la Roma lo scambio tra Saelemaekers e Abraham impostato nella giornata di ieri e per il quale vanno definiti solo gli ultimi dettagli.

Ai giallorossi, oltre al belga, andrà un conguaglio di circa 7 milioni di euro con Abraham che potrebbe limarsi qualcosa sull’ingaggio (quadriennale da circa 4 milioni di euro) per favorire il buon esito dell’operazione. Tra le parti c’è grandissima fiducia.