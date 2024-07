Calciomercato Milan: Abraham resta in VENDITA! La CIFRA chiesta dalla Roma e l’idea del club

La Roma pensa alle uscite e tra queste mira alla cessione di Abraham. La cifra richiesta e l’idea del calciomercato Milan

La Roma sta per rinforzare l’attacco con Matias Soulé e il mirino è puntato anche su Artem Dovbyk. Doppia operazione che ridurrebbe lo spazio per Abraham che resta in uscita.

Secondo Il Messaggero, il centravanti inglese è sul mercato e l’incasso dalla sua cessione verrà versato direttamente per l’arrivo della nuova punta. Ghisolfi continua a chiedere 30 milioni di euro per Abraham ma ad oggi si è avvicinato soltanto il Milan che poi ha virato su altri obiettivi.