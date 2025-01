Calciomercato Milan, può lasciare i rossoneri: trattativa in corso

Condividi via email

Calciomercato Milan, un calciatore di proprietà rossonera potrebbe partire. Contatti in corso con un club messicano

Il classe 2004, Luka Romero, potrebbe lasciare definitivamente il Milan. L’argentino al momento è in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni all’Alaves. Nel frattempo però si sarebbe interessato al giocatore il Guadalajara. L’ex Lazio non sembrerebbe rientrare nei piani neanche per il futuro.

Secondo il giornalista messicano Rodrigo Camacho, in questi giorni di calciomercato, il Chivas di Guadalajara negozia direttamente con il club.