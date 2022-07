Calciomercato Cagliari: si insiste per l’ex Milan Lapadula

Calciomercato Cagliari: si insiste per convincere l’ex attaccante del Milan Lapadula a volare in Sardegna: le ultime

La trattativa tra Gianluca Lapadula ed il Cagliari non decolla ma non si può neanche dire fallita o chiusa. Ogni momento è buono per l’affondo finale del d.s. Stefano Capozucca.

E’ notizia di oggi – riportata da Il Mattino – che il Cagliari, dopo ricevuto il rifiuto per un triennale da 1 milione a stagione, proverà un rilancio. I sardi non sono disposti a pareggiare l’attuale stipendio, da 1,8 milioni, eppure l’attaccante non ha mai pronunciato un “no” secco e definitivo