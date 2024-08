Calamai SICURO sulla lotta Scudetto: «In PRIMA FILA ci sono queste due squadre. Sul Milan…». Le dichiarazioni

Calamai, noto giornalista sportivo, ha fatto il punto sulla lotta Scudetto della prossima stagione. Il giornalista a TMW ha messo Inter e Milan davanti a tutte.

PAROLE – «Prima fila (Inter-Milan) L’Inter è in fuga. Difficile trovare un parere contrario tra gente di calcio. E’ davanti perché ha confermato il blocco che ha stravinto l’ultimo campionato. Perché, se possibile, ha un Lautaro ancora più forte. Perché ha più alternative in attacco. Perché ha imparato a convivere con lo stress fisico e mentale della Champions. Insomma. La corsa al titolo ha già un riferimento chiaro. Dietro, al momento, c’è il Milan. Che non è completo. Che ha un nuovo tecnico, Fonseca, da verificare. Che spera di avere un Morata da venti reti. Ibra spera nell’esplosione di Pulisic. E intanto cerca Fofana. Il Milan è lontano dall’Inter ma sembra almeno avere una sua quadratura. La corsa scudetto riparte dal derby di Milano».