Calafiori Milan, si SBLOCCA l’affare con l’Arsenal! Decisiva quella MOSSA sottotraccia per avvicinarlo alla firma con i Gunners

Accostato anche al calciomercato Milan, Riccardo Calafiori è uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione estiva, con lo scatto dell’Arsenal che ha superato la concorrenza della Juve e di tutte le altre pretendenti dopo l’Europeo del ragazzo con l’Italia. La trattativa tra Bologna e club inglese aveva però subito uno stop. Adesso la situazione sembra essersi sbloccata.

Come conferma Fabrizio Romano, il difensore adesso è davvero vicino al trasferimento in terra inglese: decisivi i colloqui con l’agente Lucci, avvenuti dietro le quinte, che hanno prodotto gli effetti sperati. Per il calciatore accordo per un contratto fino al 2029.