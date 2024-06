Calafiori Milan, presa di posizione del Bologna: dopo l’Europeo può CAMBIARE TUTTO. La situazione sul difensore

Calafiori, per il Bologna, deve rimanere. Il difensore, alla fine di Euro 2024, dovrà decidere se accettare la corte del suo attuale club o spingere per andare via con la Juve in prima fila per prenderlo e il mercato Milan attento.

A spiegarlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport 24 sottolineando che, grazie all’Europeo, potrebbe anche aumentare il numero di contendenti per il difensore. Il Bologna, comunque, non vuole venderlo.