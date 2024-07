Calafiori Milan, ACCORDO con quel big club di Premier! Manca solo questo FATTORE e poi sarà addio NOVITÀ

Calafiori Milan, ACCORDO con quel big club di Premier! Manca solo questo FATTORE e poi sarà addio. La NOVITÀ di calciomercato

La pista Calafiori è definitivamente sfumata per la Juve e anche per il mercato Milan. In base a quanto reso noto da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, il difensore ha scelto l’Arsenal di Arteta come sua prossima squadra.

I Gunners hanno convinto Calafiori raggiungendo un accordo da 4-4,5 milioni a stagione fino al 2029. Manca solo il via libera del Bologna per quanto riguarda l’intesa definitiva sul prezzo cartellino (45-50 milioni).