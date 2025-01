Calabria sulla Supercoppa: «Un sogno da bambino alzarla con il Milan, ora dobbiamo fare questo in campionato»

Calabria ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a Malpensa. Queste le parole del capitano del Milan sulla Supercoppa

Il Milan è atterrato in Italiana con la Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter. Alcuni dei giocatori sono intervenuti ai microfoni dei cronisti presenti a Malpensa rilasciando un breve pensiero. Queste le parole di Davide Calabria:

SOGNO DA BAMBINO – «L’avevo già vinta, ma alzarla è un qualcosa in più, un sogno che avevo da bambino, poterlo fare con questa maglia è qualcosa di eccezionale. Una vittoria come questa dà una spinta in più. In un periodo complicato come quello vissuto nei primi mesi in campionato dobbiamo provare a dare continuità. Questo è un grandissimo punto di partenza».

SU CONCEICAO – «Conceicao è un grande allenatore, ha fatto subito capire la sua voglia di fare, la volontà, la grinta, cose fondamentali per poter vincere queste coppe».