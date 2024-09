MN24 – Calabria SALTA Inter Milan: il MOTIVO del forfait del capitano

MN24 – Calabria SALTA Milan Inter: il MOTIVO del forfait del capitano. Domani il terzino non ci sarà nel derby

Il Milan perde il suo capitano per il derby di domani sera contro l’Inter. In base a quanto appreso da Milannews24, infatti, Calabria non sarà a disposizione di Fonseca.

Il terzino destro, che era stato schierato titolare contro il Liverpool in Champions League, ha accusato un affaticamento muscolare all’adduttore che non gli permettà di giocare quella che sarebbe stata la sua stracittadina numero 19.