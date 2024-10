Calabria Milan, la situazione sul rinnovo è in stand-by! Nessun segnale: si va verso questa strada

Calabria Milan, la situazione rinnovo è ferma: il capitano rossonero non ha ricevuto alcun segnale dalla società e a giugno sarà svincolato

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Davide Calabria con il Milan ha raggiunto un punto fermo. Il terzino destro, attuale capitano rossonero, non scende in campo dallo scorso 17 settembre, in occasione della gara di Champions contro il Liverpool a San Siro.

Secondo quanto dice il giornale, Calabria non ha ancora ricevuto alcun segnale di rinnovo. Il suo futuro sembra lontano da San Siro, tanto che a giugno il suo contratto scadrà e l’italiano sarà automaticamente svincolato.