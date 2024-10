Calabria Milan, rinnovo in salita: il capitano aspetta una chiamata da mesi. E spunta un’ipotesi clamorosa se non si troverà un compromesso

Il rinnovo di contratto di Calabria col Milan, al momento, appare in salita. A riportarlo è il Corriere dello Sport spiegando che il capitano aspetta una chiamata da mesi per discutere l’eventuale prolungamento.

Il contratto di Calabria è in scadenza nel giugno 2025 e non ci sono stati passi avanti per il rinnovo. Tra le varie ipotesi c’è quella di un addio a parametro zero a fine stagione durante il prossimo mercato estivo, ma i rappresentanti del giocatore nei prossimi giorni proveranno a trovare un compromesso. Da parte sua Calabria vorrebbe rinnovare con il Milan ed è disposto a confermare l’attuale ingaggio.