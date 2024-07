Calabria via dal Milan: STALLO sul rinnovo, nulla è scontato! Tutte le IPOTESI per il futuro

Il futuro di Calabria al Milan resta un rebus. Nulla è scontato e non si esclude nessuno scenario in questa sessione estiva

Il futuro di Davide Calabria per la prima volta da quando indossa la fascia di capitano del Milan è in bilico sia in campo che sul contratto. Da un lato la dirigenza sta lavorando sul mercato per acquistare un nuovo terzino destro e dall’altro il rinnovo dell’ultimo accordo scade nel 2025. Al momento, nonostante gli ottimi rapporti tra le parti, la trattativa é in una fase di stallo totale.

Come riportato da Calciomercato.com c’è troppa distanza sulle cifre, almeno per il momento. La richiesta degli agenti di Calabria non ha trovato un’apertura da parte del Millan. Le parti hanno deciso di interrompere momentaneamente il dialogo per una fase di riflessione che Davide spera porti a una soluzione che lo veda ancora con la maglia rossonera cucita addosso per tanti anni ancora. Moncada ha chiesto all’entourage del giocatore di riprendere la trattativa a mercato chiuso.