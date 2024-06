Calabria Milan: l’arrivo di Emerson Royal cambia il FUTURO del capitano? A cosa pensa Fonseca

Calabria Milan: l’eventuale arrivo di Emerson Royal dal Tottenham cambia il FUTURO del capitano? A cosa pensa Fonseca

In queste settimane il calciomercato Milan sta lavorando in maniera molto attiva per cercare di trovare l’intesa con il Tottenham per Emerson Royal. Nel caso in cui arrivasse il brasiliano dagli Spurs, che ne sarebbe di Calabria?

L’idea in casa rossonera – si legge oggi sul Corriere dello Sport – è quella di sfruttare il nuovo arrivato come alternativa al capitano: le caratteristiche dei due giocatori sono complementari e pertanto è un’ipotesi realizzabile.