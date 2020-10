Calabria, ecco la decisione del giudice sportivo dopo il dito medio

Ci sono state molte polemiche per il dito medio che Davide Calabria ha rivolto al cielo al triplice fischio del derby

Il giudice sportivo ha deciso di non sanzionare il terzino del Milan. Dunque, nessuna squalifica per Calabria, che sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di lunedì 26 contro la Roma.

Calabria, autore fin qui di buon inizio di stagione, è il titolare nel ruolo di terzino destro in questo momento, e rappresenta una pedina importante nello scacchiere rossonero. Il dito medio è stato solo un gesto di gioia, se ce l’avesse con i tifosi avversari o con una persona in particolare non è dato saperlo, l’importante è che il calciatore non sia stato sanzionato con una squalifica.