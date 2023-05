Calabria ammette: «Con l’Inter sbagliamo sempre una cosa»

Davide Calabria, capitano del Milan, ha analizzato la brutta sconfitta dei rossoneri contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Mediaset, Davide Calabria ha parlato così dopo Milan-Inter:

Non è la prima volta che non approcciamo bene questa partita, hanno avuto troppi spazi, abbiamo perso troppi inserimenti. E così il pallino del gioco è nelle loro mani, loro giocano con più fiducia e noi invece fatichiamo. Sinceramente questo non deve più succedere, era una partita troppo importane per avere un approccio così