Cagni: «Corsa Champions? Ecco cosa dico»

Luigi Cagni è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Dal momento della squadra di Allegri ai temi in casa bianconera: ecco le sue dichiarazioni.

CORSA CHAMPIONS – «Ribadisco che al completo la Juve può giocarsela contro chiunque, in Italia e in Europa. Già il fatto che siano in una situazione di classifica importante anche con la penalizzazione non è una cosa da poco. Se dovesse essere confermata, i bianconeri sarebbero comunque lì in scia alle prime quattro».