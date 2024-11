Cagliari Milan, l’ultima notizia fa infuriare i tifosi rossoneri! VAR ingannato, la ricostruzione è da non credere

Cagliari Milan, clamorosa ricostruzione sul primo gol del club sardo: nessuna immagine riproposta della posizione di Luvumbo

Clamorosa ricostruzione della Gazzetta dello Sport sulla rete di Zortea nella gara di sabato pomeriggio tra Cagliari e Milan e terminata 3-3.

Cagliari-Milan, caso Luvumbo: non ci sono le immagini sul possibile fuorigioco. In occasione della rete messa a segno da Zortea, non è stata tirata la cosiddetta linea e le immagini non sono state caricate e riproposte. Una incredibile svista: la rete era da annullare.