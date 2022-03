Cagliari Milan, attenzione a Joao Pedro, avrà una motivazione in più

È attesa febbrile per Cagliari-Milan, match di scena alle 20:45 all’Unipol Domus. Joao Pedro in campo con una forza in più

È attesa febbrile per Cagliari-Milan, sfida delicatissima per entrambe le fazioni, sebbene per motivi assai diversi.

Il capitano del Cagliari Joao Pedro sorride: dopo tanti sforzi, tanti sacrifici, finalmente, la chiamata per la Nazionale di Roberto Mancini è arrivata e, come riferisce La Nuova Sardegna, sarà proprio con questa soddisfazione e con questa nuova carica che il numero 10 scenderà in campo e tenterà di ritrovare sé stesso e la via del gol.