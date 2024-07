Cafù fa i NOMI: «Al Milan mancano questi giocatori!». Poi PARLA così di Maldini e Ibrahimovic, cosa ha detto

Cafù, ex terzino del Milan, ha toccato alcuni temi d’attualità che riguardano i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni

Intervistato da Il Messaggero, Cafù ha parlato così di alcuni temi riguardanti il Milan.

CAMBIAMENTI IN CASA MILAN – «Sì, perché nel giugno 2023 è andato via Paolo Maldini. Prima di lui era già andato via Boban. Ora devono lavorare e cercare di capire come riportare il Milan ai livelli di un tempo. Una squadra che faceva paura a tutte».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è stato un grandissimo giocatore e ora in questo ruolo può far bene».

COSA MANCA – «Mancano Dida, Cafù, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Shevchenko, Inzaghi. Dai, ora si scherza. Ma è per dire che mancano quel tipo di giocatori. E forse al Milan mancano calciatori con esperienza, che si acquisisce giocando la Champions e le coppe europee»

RAZZISMO – «Io non ho mai avuto problemi ma alcuni miei amici sì. L’iniziativa dà potere agli individui e ci ricorda che apparteniamo tutti alla stessa squadra: la razza umana. Questo è il nostro obiettivo».