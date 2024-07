Buongiorno Milan, il Toro ritrova un difensore: Cairo lascerà partire l’obiettivo di mercato? ULTIME

Buongiorno Milan, il Toro ritrova un difensore: Cairo lascerà partire l’obiettivo di mercato? Le ULTIME sul giocatore

Continuano senza sosta le voci relative ad Alessandro Buongiorno, obiettivo del calciomercato Milan sul quale è piombato anche il Napoli dell’ex Antonio Conte. Proprio in queste ore il difensore del Torino sta riflettendo sul proprio futuro, valutando tutte le possibilità a propria disposizione.

A tal proposito, come riporta CalcioNews24 proprio in difesa il club granata è prossimo a riabbracciare una pedina di assoluto spessore. Di chi parliamo? Naturalmente di Perr Schuurs, centrale olandese reduce da un brutto infortunio lo scorso ottobre. Il rientro in campo dell’ex Ajax – che farà di tutto per farsi trovare pronto per settembre – potrebbe rendere meno ‘dolorosa’ l’eventuale cessione di Buongiorno in casa Torino.

