Buongiorno Milan, SVOLTA nel futuro del difensore del Torino: questo club avanza spedito

Buongiorno Milan, SVOLTA nel futuro del difensore del Torino che piace molto ai rossoneri: questo club avanza spedito

Sky Sport ha fornito aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino che piace molto anche al calciomercato Milan.

Secondo quanto si apprende, il centrale della Nazionale italiana è il primissimo nome nella lista di De Laurentiis per rinforzare la difesa. Per Buongiorno, profilo molto gradito a Conte, non ci sarebbero però stati ancora contatti ufficiali.