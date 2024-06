Buongiorno Milan, SVELATA la reale intenzione del difensore: «Ha questo obiettivo»

Buongiorno Milan, SVELATA la reale intenzione del difensore azzurro: «Ha questo obiettivo». Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Alessandro Buongiorno, uno dei difensori accostati anche al calciomercato Milan. Le sue parole.

DI MARZIO – «Buongiorno vuole fare vedere di essere un giocatore in grado di attirare club a livello internazionale, che disputano competizioni internazionali, e di poter giocare in un grande club. Questo Europeo può essere una rampa di lancio per lui»