Buongiorno CONVINTO: «La fase difensiva il mio punto forte, ma posso migliorare. Quella cosa mi dà consapevolezza per il futuro»

Il difensore del Torino, obiettivo di mercato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale per Euro2024

Intervenuto in conferenza stampa a 2 giorni dalla sfida contro la Svizzera agli Europei, il difensore del Torino e della Nazionale, Alessandro Buongiorno, ha parlato così. Queste le dichiarazioni dell’obiettivo del mercato Milan e di altre big di Serie A.

CON CALAFIORI SQUALIFICATO È ARRIVATO IL MIO MOMENTO? – «In ogni allenamento si cerca di dare il massimo per provare a mettere il mister in difficoltà. Dovesse essere il mio momento, mi sono preparato al massimo per essere pronto».

CONSAPEVOLEZZA NELLO SPOGLIATOIO – «Assolutamente, dopo l’ultima partita è aumentata anche la consapevolezza di un’Italia che non molla, che riesce a segnare all’ultimo minuto in una gara difficilissima. Sappiamo che quella contro la Svizzera non sarà una partita semplice, cercheremo di fare il massimo per arrivare pronti a questa partita. A livello di consapevolezza generale sappiamo di poter dare il massimo, di poter garantire il massimo dell’impegno e della professionalità».

IO TRA I MIGLIORI DIFENSORI ITALIANI? – «Non sta a me dirlo, io cerco di impegnarmi, di migliorare giorno dopo giorno e di fissare degli obiettivi per colmare le mie lacune. Sugli aspetti di campo penso di aver dimostrato che la fase difensiva è il mio punto forte, ma con Spalletti stiamo lavorando tanto anche sulla fase di possesso. L’ho fatto molto anche a Torino, credo di poter migliorare ancora sotto questo aspetto. Qualsiasi cosa è migliorabile».

SULLA DIFESA A 3 E SU CALAFIORI – «Sicuramente la difesa a tre rende anche più facile il fatto che ci possano essere più difensori che giocano. Ma la cosa importante è arrivare bene alla partita, utilizzare il giusto sistema di gioco per mettere in difficoltà gli avversari. Calafiori è un ottimo giocatore, un bravissimo ragazzo e mi ha aveva impressionato già col Bologna. In queste partite sta facendo molto bene. La cosa importante è farsi trovare pronto, questa è la cosa più importante».

AUTOSTIMA E NAZIONALE – «La consapevolezza di poter essere pronto, di poter affrontare al meglio la partita. Sicuramente le gare già giocate con la Nazionale aumentano questa consapevolezza, in entrambe avevo giocato bene: la squadra in un’occasione ha vinto e in un’altra abbiamo pareggiato contro l’Ucraina e ci siamo qualificati. Mi danno consapevolezza per il futuro».