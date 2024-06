Bulka Milan, è LUI il sostituto di Maignan: contatti in corso col portiere del Nizza ULTIME

Bulka Milan, è LUI il sostituto di Maignan: contatti in corso col portiere del Nizza. Le ULTIME dalla Polonia

Il portiere del Nizza, Marcin Bulka, è finito nel mirino del Diavolo. Secondo quanto riportato dal giornalista Tomasz Włodarczyk di meczyki.pl, il calciomercato Milan avrebbe sondato e iniziato i colloqui per un possibile trasferimento dell’estremo difensore.

Questo perché il futuro di Maignan è sempre più in bilico e potrebbe lasciare i rossoneri già in estate con molti top club sul giocatore. Per tutelarsi la dirigenza rossonera ha già iniziato a muoversi.