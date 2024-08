Broja Milan, prende PIEDE un’ipotesi CLAMOROSA! Intreccio con Jovic, cosa può succedere

Broja-Milan, prende piede un’ipotesi clamorosa: l’albanese può arrivare anche con la permanenza di Luka Jovic

Come riportato da Tuttosport, il possibile arrivo di Armando Broja come centravanti di riserva nell’attuale calciomercato Milan potrebbe avere ripercussioni positive anche rispetto alla situazione di Luka Jovic.

Infatti l’arrivo di Broja, nelle idee societarie, potrebbe essere un’aggiunta alle punte attuali (il serbo e Morata) e non una sostituzione dell’ex Fiorentina come accadrebbe in caso di arrivo di Abraham. Prossimi giorni decisivi in un senso o nell’altro.