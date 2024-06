Broja Milan: il colpo in entrata del Chelsea può favorire l’ADDIO dell’attaccante, lo SCENARIO

Il Chelsea sta pensando ad un colpo in entrata, scenario che potrebbe favorire l’addio di Broja che piace al Milan

Il Chelsea si muove per Beier , valutato circa 30 milioni di euro dall’Hoffenheim, con cui ha segnato 16 gol in 33 presenze nell’ultima Bundesliga.

Come riportato da Calciomercato.it qualora Beier dovesse trasferirsi a Londra, potrebbe non essere una cattiva notizia per il Milan: a quel punto i Blues saranno ‘costretti’ a cedere un altro obiettivo dei meneghini come Armando Broja. Il centravanti albanese non è riuscito ad andare a segno nella rassegna europea e potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo.