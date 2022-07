Brocchi: «Grandissimo rapporto con Ancelotti, vi svelo un retroscena»

Cristian Brocchi, ex centrocampista del Milan, ha parlato del grandissimo rapporto con Carlo Ancelotti: le sue dichiarazioni

Ospite di Calciatori Ignoranti – Originals su Twitch, Cristian Brocchi ha parlato così di Carlo Ancelotti:

«Ho avuto un rapporto bellissimo con il mister. In due stagioni su tutte, al Milan, ho giocato veramente tante partite. Negli altri anni ero il primo cambio di Gattuso, però ho giocato i quarti e una semifinale di Champions League da titolare e un’altra da subentrato. Ricordo che in un’intervista, alla domanda su chi fosse il più sottovalutato, rispose “assolutamente Christian Brocchi”. Mi stimava e sapeva che quando si girava e mi doveva chiamare in causa, avrei dato qualcosa di importante. Sapeva che non mi lamentavo quando non giocavo due-tre partite. Prima della semifinale con l’Inter venne e mi disse: “Stanno raccontando che manca manca quello e quell’altro, ma non sanno che ho te e sono tranquillo”. Lui ha vinto così tanto perché è un allenatore da grandi squadre, non so se con squadre più piccole poteva avere qualche difficoltà in più. Certamente, se fossi il presidente di una squadra importante e volessi vincere qualcosa, il primo allenatore che chiamerei è lui».