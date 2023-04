Il Brasile su Ancelotti? Le parole del Presidente della Federazione

Il Brasile resta fortemente interessato a Carlo Ancelotti: ecco le parole del Presidente della Federazione, Ednaldo Rodrigues

A margine dell’assemblea generale, Ednaldo Rodrigues, Presidente della Federazione Brasiliano, ha lasciato le porte aperte ad Ancelotti, ex Milan:

«Prima di far partire il piano B voglio verificare fino in fondo ogni possibilità che possa andare in porto il piano A. Abbiamo un appuntamento con una società e dobbiamo ascoltarli. Spero di poter dare l’annuncio del nostro nuovo tecnico il prossimo 25 maggio».