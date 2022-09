Massimo Brambati, noto procuratore ed ex calciatore, ha commentato l’espulsione di Leao contro la Sampdoria

Ospite di TMW Radio, Massimo Brambati ha affrontato la questione relativa all’espulsione di Leao in Sampdoria-Milan:

«Sulla rovesciata non dovrebbero esserci giochi pericolosi. Chi la fa non va per colpire la faccia dell’avversario. E’ un’espulsione assurda».